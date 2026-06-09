Cina: Hainan, raccolta di alghe beneficia tutela del mare ed economia (2)

QIONGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone l’8 giugno 2026, mostra alcune persone mentre fanno essiccare alghe su una spiaggia nella cittadina di Tanmen, a Qionghai, nella provincia meridionale cinese di Hainan. Queste alghe possono essere trasformate in mangimi di alta qualità per l’allevamento in cattività di cetrioli e ricci di mare, con benefici sia per la tutela dell’ambiente marino che per l’economia.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).