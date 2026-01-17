Cina: Hainan, apre al pubblico il museo di scienza e tecnologia (2)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone giocano a Go contro un robot presso il Museo della scienza e della tecnologia di Hainan, a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 15 gennaio 2026. Il museo ha recentemente avviato le operazioni di prova, attirando numerose famiglie e appassionati di scienza per esplorare i suoi reperti esposti immersivi e interattivi. Nuovo punto di riferimento per la divulgazione scientifica nel Porto di libero scambio di Hainan, il museo, caratterizzato da un design a spirale ispirato a una “nuvola di buon auspicio”, vanta una superficie complessiva di costruzione di circa 46.500 metri quadrati. La struttura mette in evidenza i punti di forza di Hainan nell’innovazione, presenta i risultati tecnologici locali e riflette l’integrazione tra ecologia e tecnologia.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).