Cina: Hainan, 100 mln di arrivi turistici e aumento spese nel 2025

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La provincia insulare tropicale cinese di Hainan nel 2025 ha accolto 106 milioni di turisti nazionali o stranieri, in aumento del 9,1% rispetto al 2024, hanno dichiarato mercoledì le autorità locali.

La spesa turistica complessiva è cresciuta del 10,5% su base annua, raggiungendo i 225,4 miliardi di yuan (circa 32,4 miliardi di dollari USA), secondo il dipartimento provinciale del turismo, della cultura, della radio, della televisione e dello sport di Hainan.

Il turismo inbound è cresciuto in modo significativo lo scorso anno, con Hainan che ha registrato circa 1,5 milioni di visite inbound – in aumento del 35,2% – e pernottamenti inbound per un totale di 5,94 milioni, in crescita del 59% rispetto all’anno precedente, ha precisato il dipartimento.

Per la prima volta la provincia ha superato i 100 milioni di visite turistiche in un singolo anno e ha registrato oltre 200 miliardi di yuan di spesa turistica annuale.

Per il 2026, Hainan si è prefissata l’obiettivo di accogliere 115 milioni di visite turistiche nazionali e internazionali, con una crescita dell’8% circa. La spesa per il turismo dovrebbe raggiungere circa 248 miliardi di yuan quest’anno, mentre le visite inbound dovrebbero ammontare a 2 milioni, con un aumento del 33,3% su base annua.

Chen Tiejun, direttore del dipartimento, ha dichiarato che Hainan accelererà quest’anno i propri sforzi per diventare un polo internazionale del turismo e dei consumi, concentrandosi sullo sviluppo di marchi turistici di punta, sull’ampliamento di offerte turistiche internazionali di alta qualità e sul miglioramento complessivo dell’ambiente dei consumi.

La Cina punta a trasformare Hainan in una destinazione turistica e dei consumi di tendenza mondiale entro il 2035.

(ITALPRESS).