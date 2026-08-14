LINGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 12 agosto 2026, mostra delle imbarcazioni in prova che entrano in una chiusa di navigazione del Canale Pinglu nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang.

Mercoledì sul Canale Pinglu sono cominciate le prove di navigazione, segnando un passaggio chiave verso l’apertura prevista a settembre di questa importante via d’acqua cinese. I test valuteranno la navigazione sia in condizioni normali che avverse ed esamineranno se le vie d’acqua, le chiuse, gli ancoraggi, le aree di servizio e le strutture per la navigazione del canale siano pronti per l’operatività. Progettato per accogliere navi fino a 5.000 tonnellate, il canale Pinglu, lungo 134,2 chilometri, è il primo grande progetto cinese di canale fluviale-marittimo pianificato e coordinato a livello nazionale dal 1949. Estendendosi dal fiume Pingtang, nella città di Hengzhou, nel Guangxi, fino al golfo di Beibu, nel Mar Cinese Meridionale, il canale costituisce la spina dorsale del Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare del Paese, che si è trasformato in una rotta strategica di collegamento tra le regioni interne della Cina, l’ASEAN e altri mercati globali.

-Foto Xinhua-

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