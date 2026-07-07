QINZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I soccorritori trasferiscono alcuni abitanti di un villaggio rimasti bloccati nella cittadina di Jiulong, città di Qinzhou, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 6 luglio 2026. Le recenti piogge torrenziali estreme provocate dal tifone Maysak, il decimo tifone dell’anno, hanno causato gravi inondazioni in alcune aree della regione, nel bacino del fiume Pearl. Questa mattina il Guangxi ha innalzato l’allerta per le alluvioni al livello rosso, il più alto, subito seguito da un’altra allerta rossa per le alluvioni emessa dalla vicina provincia del Guangdong.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]