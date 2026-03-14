GUANGXI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una contadina raccoglie foglie di tè nella contea autonoma Dong di Sanjiang, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, il 12 marzo 2026. Con l’inizio della stagione primaverile della raccolta del tè, le fabbriche e i contadini della contea sono impegnati nella raccolta delle foglie di tè.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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