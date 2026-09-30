Cina: Guangxi, forte crescita del turismo lungo il Canale Pinglu (2)

QINZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti fanno un giro in barca presso un’area di servizio per la navigazione del Canale Pinglu a Qinzhou, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 29 settembre 2026. Negli ultimi tempi il turismo è in forte crescita lungo il canale. Molti turisti fanno giri in barca per osservare le vie navigabili, gli snodi di navigazione e i ponti del canale e godersi il paesaggio lungo il suo percorso. Il Canale Pinglu, ufficialmente aperto alla navigazione il 16 settembre, collega la rotta di navigazione del fiume Xijiang al golfo di Beibu, fungendo da collegamento vitale tra le vie navigabili interne della Cina e il mare.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).