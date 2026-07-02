JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Personale ferroviario sulla banchina della stazione ferroviaria di Foshan, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il primo luglio 2026. La stazione ferroviaria di Foshan è stata inaugurata ieri, diventando un altro snodo fondamentale della rete ferroviaria nella Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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