Cina: Guangdong, acceleratore HIAF entra nella fase operativa sperimentale (1)

HUIZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 20 luglio 2026, mostra una parte dell’Impianto acceleratore di ioni pesanti ad alta intensità (HIAF) a Huizhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

Ieri l’HIAF, che rappresenta un importante progetto nazionale di infrastrutture scientifiche e tecnologiche della Cina, ha superato la verifica di accettazione tecnologica ed è entrato nella fase di funzionamento sperimentale nel Guangdong.

Situato a Huizhou, l’HIAF costituisce un importante progetto nazionale di infrastrutture scientifiche e tecnologiche guidato dall’Istituto di fisica moderna (IMP) dell’Accademia cinese delle scienze. La costruzione è iniziata nel dicembre 2018 e ha coinvolto oltre 6.000 unità di apparecchiature di grandi dimensioni, quasi 5 milioni di componenti e una lunghezza complessiva delle condutture superiore a un milione di metri. Una volta pienamente operativo, l’HIAF fornirà fasci di ioni pesanti con la più alta intensità di impulso al mondo e disporrà dello spettrometro di massa nucleare multifunzionale più preciso. Inoltre, fungerà da piattaforma di ricerca di primo piano a livello mondiale per esplorare i limiti dei nuclei atomici, chiarire i processi astrofisici nucleari, promuovere lo sviluppo dell’energia nucleare e consentire applicazioni multidisciplinari.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).