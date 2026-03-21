Cina: gli uccelli migratori arrivano al lago Wolong per la primavera (1)

KANGPING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 20 marzo 2026, mostra uccelli migratori sul lago Wolong della contea di Kangping, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning. Con l’aumento delle temperature, un gran numero di uccelli migratori è arrivato sul lago Wolong, attirando cittadini e turisti che osservano gli uccelli e scattano foto.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).