Cina: gli ospiti del World Media Summit in visita a Pechino (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli ospiti che partecipano al settimo World Media Summit (WMS) posano per le foto durante una visita al Tempio ancestrale imperiale a Pechino, capitale della Cina, il 6 novembre 2026. Venerdì gli ospiti che partecipano al settimo WMS hanno visitato il Tempio ancestrale imperiale, il Beijing World of Robots e lo stabilimento automobilistico di Xiaomi a Pechino.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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