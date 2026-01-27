Cina: giornalisti invitati a coprire le due sessioni annuali di marzo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina sta invitando i giornalisti nazionali e stranieri a coprire le sessioni annuali della propria legislatura nazionale e del suo organo consultivo politico nazionale, entrambe in programma a marzo, secondo una dichiarazione ufficiale diffusa martedì.

La copertura mediatica delle due sessioni potrà essere effettuata attraverso vari mezzi, ma principalmente tramite reportage sul posto, come si legge nella dichiarazione congiunta diffusa dagli uffici generali del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo (NPC) e del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC).

Secondo la stessa comunicazione, un centro mediatico per le due sessioni sarà aperto dal 27 febbraio.

La quarta sessione della 14esima NPC è prevista il 5 marzo, mentre la quarta sessione del 14esimo Comitato nazionale della CPPCC inizierà il 4 marzo.

(ITALPRESS).