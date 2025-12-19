Cina: giocattoli progettati nel Paese sempre più popolari nel mondo (1)

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto mostra un negozio MINISO LAND e uno TOP TOY sulla Beijing Road, una vivace strada pedonale di Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 28 ottobre 2025. La Cina è uno dei maggiori mercati e delle principali basi produttive mondiali per i giocattoli di tendenza. Questi ultimi, che spaziano dalle blind box ai prodotti di merchandise legati alla PI, si sono affermati come un segmento di nicchia ma in rapida crescita, riflettendo l’ascesa dei consumi guidati dalle emozioni nel Paese. Non più soltanto un polo manifatturiero, la Cina si sta affermando anche come fonte di esportazioni culturali originali, e i giocattoli di tendenza progettati in Cina stanno guadagnando popolarità a livello internazionale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).