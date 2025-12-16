Cina: GE HealthCare apre nuovo centro di ricerca e sviluppo a Tianjin

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – GE HealthCare lunedì ha annunciato l’apertura di un nuovo centro di ricerca e sviluppo nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, segnando una significativa espansione delle sue attività di innovazione nel mercato sanitario cinese.

La struttura, designata come Centro R&S della sede dell’Emisfero Orientale per le Risonanze Magnetiche (MR), costituisce l’unica base di ricerca a livello di sistema per l’imaging attraverso risonanza magnetica (MRI) della società al di fuori degli Stati Uniti.

Esteso su circa 10.000 metri quadrati e dotato di oltre 20 postazioni per i test di sistema e di quattro laboratori hardware/software, il centro si concentrerà sullo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale e di componenti chiave per la MRI, come magneti e bobine di gradiente.

Secondo una dichiarazione di GE HealthCare, il centro mira a “fornire un supporto tecnico sostenibile” offrendo al contempo innovazioni che “migliorino l’accuratezza diagnostica e i risultati per i pazienti”.

L’apertura del centro rappresenta una parte importante del piano quinquennale di GE HealthCare che mira a investire 500 milioni di yuan (circa 70,77 milioni di dollari) a Tianjin. Sottolinea inoltre l’impegno dell’azienda ad ampliare la propria presenza nel mercato cinese.

Il centro è progettato per operare in sinergia con l’attuale base produttiva di GE HealthCare a Tianjin, la cui capacità di produzione è aumentata di decine di volte dalla sua istituzione nel 2014. I prodotti realizzati nello stabilimento di Tianjin spaziano dalle macchine da 1,5T e 3T fino ai modelli PET/MR.

Progettato per favorire la collaborazione intersettoriale, il centro collaborerà con università e ospedali locali per creare un sistema di innovazione integrato che copra la ricerca di base, lo sviluppo tecnologico e la commercializzazione. Le principali priorità cliniche includono scansioni MRI simultanee di cervello e cuore e la diagnosi tempestiva e precisa del cancro al fegato.

Kelly Londy, presidente e amministratrice delegata della divisione MR di GE HealthCare, ha definito il centro di Tianjin “un aggiornamento cruciale della rete globale di innovazione di GE HealthCare” che “immetterà un forte slancio nell’evoluzione della nostra tecnologia MR e nel continuo aggiornamento dei prodotti”.

“La Cina non è solo uno dei mercati sanitari più dinamici al mondo”, ha sottolineato Londy, “ma sta anche emergendo come un motore chiave che guida l’innovazione industriale d’avanguardia”.

