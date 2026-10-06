Cina: Gansu, turismo e commercio valorizzano la storia della Lunga Marcia (2)

DANGCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone acquistano prodotti agricoli in una strada intitolata all’Armata Rossa nella cittadina di Hadapu, nella contea di Dangchang, città di Longnan, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 4 ottobre 2026. Hadapu fu una tappa importante della Lunga Marcia dell’Armata Rossa. Integrando le risorse turistiche legate alla storia rivoluzionaria con il commercio dell’antica cittadina e l’agricoltura caratteristica, la località ha promosso la conservazione del patrimonio culturale, preservando l’antico centro urbano e aumentando il reddito della popolazione locale.

-Foto Xinhua-

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