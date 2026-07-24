Cina: Fuzhou, il tè al gelsomino rilancia il turismo culturale (3)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti fanno acquisti in un negozio di souvenir a tema gelsomino nel quartiere tradizionale di Shangxiahang a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 22 luglio 2026.

La tecnica tradizionale di profumazione del tè al gelsomino di Fuzhou, patrimonio culturale immateriale nazionale, sta guidando lo sviluppo del turismo culturale nella città. Valorizzando il proprio patrimonio industriale centenario legato a questa varietà di tè, la città ha restaurato storiche piantagioni di tè e laboratori di profumazione, sviluppando al contempo attrazioni industriali, educative e culturali dedicate. Negli ultimi anni, il rinomato patrimonio del tè al gelsomino è stato trasformato in un vivace motore della crescita del turismo culturale della città.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).