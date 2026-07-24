Cina: a Hangzhou al via 34esima edizione della Fiera nazionale del libro (1)

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano la 34esima edizione della Fiera nazionale del libro a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 24 luglio 2026. L’evento ha preso il via qui oggi con quasi un milione di pubblicazioni di vario tipo esposte online o in loco.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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