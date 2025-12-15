KANGDING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 14 dicembre 2025, mostra lo sciame meteorico delle Geminidi nel cielo sopra il lago Niujiaohai, nella contea di Ganluo, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Lo sciame, uno dei più spettacolari dell’anno, ha raggiunto il suo picco il 14 dicembre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]