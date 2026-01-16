SANYA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti si divertono nell’area panoramica di Dadonghai a Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, l’11 gennaio 2026. Hainan, ora in alta stagione, sta registrando una crescente ondata di viaggiatori in arrivo. Grazie all’ampliamento continuo della politica di esenzione dal visto, i passeggeri provenienti da 86 Paesi possono ora entrare a Hainan senza visto, rendendo la provincia insulare una delle destinazioni cinesi più accessibili per i viaggiatori internazionali. Hainan è inoltre collegata ad altre parti del mondo da 92 rotte aeree internazionali e regionali per passeggeri. Solo nel 2025, secondo le statistiche delle autorità locali, la provincia ha accolto circa 1,5 milioni di turisti in entrata, con una crescita su base annua del 35,2%.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).