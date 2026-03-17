PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha deciso di fornire assistenza umanitaria d’emergenza a Iran, Giordania, Libano e Iraq, nella speranza di alleviare la difficile situazione umanitaria che le popolazioni locali stanno affrontando, ha affermato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian.

“Il conflitto in corso ha causato terribili disastri umanitari alle popolazioni dell’Iran e di altri Paesi della regione. La Cina è profondamente solidale con le popolazioni dei Paesi interessati e il nostro cuore è con loro”, ha dichiarato Lin durante un regolare briefing con la stampa.

La Cina continuerà a fare del proprio meglio per promuovere la pace e il cessate il fuoco, agevolando il ripristino tempestivo della pace e della stabilità regionali e impedendo il diffondersi della crisi umanitaria, ha aggiunto il funzionario.

(ITALPRESS).