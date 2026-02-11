PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità locali cinesi hanno stanziato 2,05 miliardi di yuan (circa 295,23 milioni di dollari) di fondi a diretto beneficio della popolazione attraverso la distribuzione di buoni consumo, sussidi e denaro contante durante i nove giorni di vacanza per la festa di primavera, come dichiarato oggi da un funzionario.
La misura fa parte di una campagna di promozione dei consumi durante il periodo della festività. La campagna prevede attività in sei ambiti, tra cui ristorazione, settore alberghiero, trasporti, turismo, shopping e intrattenimento, come affermato dal vice ministro del Commercio Sheng Qiuping in una conferenza stampa.
(ITALPRESS).
