Cina: Festa di Qingming, vivace crescita dei consumi durante vacanze

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato una vivace crescita dei consumi durante i tre giorni di vacanza per la Festa di Qingming. Il boom dei viaggi durante la festività è stato favorito dalla coincidenza tra la ricorrenza e le vacanze scolastiche primaverili degli studenti delle scuole primarie e secondarie di molte regioni, secondo i dati ufficiali.

Durante le vacanze, svoltesi dal 4 al 6 aprile, le vendite medie giornaliere delle principali imprese del commercio al dettaglio e della ristorazione, monitorate dal ministero del Commercio, sono cresciute del 2,4% su base annua.

Secondo i dati, le spese per quanto riguarda i soggiorni in hotel sulle principali piattaforme hanno registrato un aumento del 2,6% su base annua, mentre i viaggi interurbani sono cresciuti del 15,1%.

Durante le vacanze, inoltre, gli ordini per il noleggio di auto sono aumentati di circa il 40% rispetto all’anno precedente, alimentati da un forte incremento delle vacanze in famiglia, secondo il ministero.

I dati indicano anche che, durante la festività, i ricavi delle vendite online di prodotti intelligenti – tra cui occhiali smart, smartwatch, smart band e misuratori intelligenti della glicemia – hanno registrato una crescita marcata.

Quest’anno la Festa di Qingming, o Giornata della pulizia delle tombe, si è celebrata il 5 aprile. Si tratta di una tradizionale ricorrenza cinese in cui si rende omaggio ai defunti e si venerano gli antenati. La festività offre inoltre una breve pausa, che molti scelgono di dedicare ad attività all’aperto e a visite turistiche.

Secondo le autorità dei trasporti, durante le vacanze sono stati effettuati in Cina circa 845,38 milioni di viaggi di passeggeri, in aumento del 6% su base annua. Il numero medio di spostamenti al giorno si è attestato a 281,79 milioni, secondo le autorità dei trasporti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).