Cina: Festa di Qingming, 135 mln viaggi turistici interni durante vacanze (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti visitano l’antica città di Zhengding a Shijiazhuang, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 5 aprile 2026. La Cina ha registrato 135 milioni di viaggi turistici interni durante i tre giorni di vacanza per la Festa di Qingming, in aumento del 6,8% rispetto a un anno prima, mentre la spesa turistica è cresciuta del 6,6% fino a quasi 61,37 miliardi di yuan (8,9 miliardi di dollari), secondo quanto reso noto ieri dal ministero della Cultura e del Turismo.

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