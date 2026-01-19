Cina: Festa di primavera, previsto traffico aereo record durante il picco dei viaggi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore cinese dell’aviazione civile dovrebbe gestire un numero record di 95 milioni di viaggi di passeggeri durante l’imminente stagione di forte afflusso turistico per la Festa di primavera. Lo ha dichiarato lunedì un funzionario dell’Amministrazione dell’aviazione civile cinese (CAAC).

Durante i 40 giorni di picco di viaggi, dal 2 febbraio al 13 marzo, la media giornaliera dovrebbe raggiungere i 2,38 milioni di viaggi di passeggeri, ha dichiarato Wang Weijun, vice direttore del dipartimento dei trasporti della CAAC, durante una conferenza stampa.

Durante questo periodo, il settore dovrebbe gestire una media di 19.400 voli al giorno, con un aumento del 5% su base annua, ha affermato Wang.

Il funzionario ha attribuito l’aumento dei viaggi aerei a fattori quali lo sviluppo integrato dell’aviazione e del turismo, un periodo di vacanze prolungato e l’agevolazione dei viaggi transfrontalieri. Le rotte più popolari comprendono le destinazioni settentrionali con “ghiaccio e neve”, le località turistiche più calde del sud e le rotte internazionali per il turismo in entrata e in uscita.

Wang ha osservato che, per far fronte alla crescente domanda, la CAAC attuerà misure mirate in materia di gestione della sicurezza, capacità di volo e supporto ai servizi.

Il sistema dell’aviazione civile farà tutto il possibile per garantire viaggi sicuri, comodi e confortevoli ai passeggeri e per mantenere i canali di trasporto aereo delle merci fluidi ed efficienti durante il periodo, ha aggiunto Wang.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).