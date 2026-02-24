Cina: Festa di primavera, oltre 17,7 mln di viaggi transfrontalieri durante le vacanze

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato un totale di 17,796 milioni di viaggi transfrontalieri durante il periodo di vacanza per la Festa di primavera conclusosi ieri.

L’Amministrazione nazionale per l’immigrazione ha dichiarato che, durante questo periodo, il numero medio giornaliero di spostamenti transfrontalieri è aumentato del 10,1% rispetto al 2025, raggiungendo quota 1,977 milioni.

Tra questi, il numero medio giornaliero di viaggi transfrontalieri effettuati da residenti della Cina continentale e di Hong Kong, Macao e Taiwan è aumentato rispettivamente del 10,2% e dell’8%.

I visitatori internazionali hanno effettuato 1,313 milioni di attraversamenti al confine, con una media giornaliera in crescita del 21,8%. Tra i viaggiatori internazionali in arrivo, 460.000 sono entrati grazie alle politiche di esenzione dal visto, in aumento del 28,5% rispetto alla media giornaliera durante le vacanze dello scorso anno.

In un contesto di trend emergenti come il “diventare cinesi” sui social media, viaggiare in Cina per la Festa di primavera è diventata una nuova tendenza tra i turisti internazionali, sostenuta dall’ampliamento della cerchia dei Paesi esenti da visto, dal miglioramento delle politiche di rimborso fiscale e dall’aggiornamento dei servizi per il turismo in entrata.

La Cina ha infatti ampliato l’accesso unilaterale senza visto a 50 Paesi, estendendo la politica ai titolari di passaporto ordinario provenienti da Canada e Regno Unito, entrata in vigore il 17 febbraio, primo giorno del Capodanno cinese.

Lo scorso anno, il numero totale di porti d’accesso coperti dalla politica di transito senza visto di 240 ore ha raggiunto quota 65, semplificando significativamente i viaggi per i visitatori internazionali.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).