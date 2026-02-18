Cina: Festa di Primavera, incassi al box office superano 2 mld di yuan

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli incassi al box office della Festa di Primavera 2026 in Cina, comprese le prevendite, hanno superato i due miliardi di yuan (circa 290 milioni di dollari), a soli quattro giorni dall’inizio della festività di nove giorni, secondo i dati di settore aggiornati a stamattina.

Il periodo di vacanza per la festività cinese, iniziato domenica scorsa, è una delle finestre più rilevanti per il secondo maggior mercato cinematografico del mondo.

Durante la stagione cinematografica festiva di quest’anno ha debuttato una selezione eterogenea di film, che spazia tra generi come commedia, azione, animazione e fantascienza, offrendo così al pubblico una proposta cinematografica ricca e variegata.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).