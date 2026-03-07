Cina: eventi in tutto il Paese per la Giornata internazionale della donna (6)

(260306) -- BEIJING, March 6, 2026 (Xinhua) -- Performers perform during a reception for International Women's Day in Beijing, capital of China, March 6, 2026. The All-China Women's Federation held a reception here on Friday to mark International Women's Day, which falls on March 8. (Xinhua/Zhang Yuwei)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Artisti si esibiscono durante un ricevimento per la Giornata internazionale della donna a Pechino, capitale della Cina, il 6 marzo 2026. La Federazione nazionale delle donne cinesi ha tenuto qui venerdì un ricevimento per celebrare la Giornata internazionale della donna, che ricorre l’8 marzo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

