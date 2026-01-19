Cina: esportati semi di fiori e ortaggi in Italia via treno e mare

LANZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un treno merci carico di semi di fiori e ortaggi è partito dalla città di Jiuquan, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, percorrendo il Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare. Giunto al porto di Qinzhou, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, il carico è stato trasferito al trasporto marittimo per proseguire il viaggio verso Genova.

Secondo l’Ufficio municipale del commercio di Jiuquan, il treno trasportava 24 container per un totale di 450 tonnellate di merci, con un valore superiore a 3,5 milioni di yuan.

Cai Xia, membro del personale dell’ufficio, ha dichiarato che il successo di questa operazione ha aperto un nuovo canale logistico internazionale efficiente e conveniente per l’esportazione di sementi. L’iniziativa ha rafforzato in modo significativo la competitività sul mercato internazionale dei prodotti sementieri di Jiuquan e anche della provincia del Gansu.

Grazie all’abbondante luce solare e alle forti escursioni termiche, il Gansu è una delle maggiori basi cinesi per la coltivazione di semi di ortaggi e fiori. Città come Jiuquan e Zhangye sono diventate aree ideali per la coltivazione delle sementi non solo nel Gansu, ma anche a livello globale. Dopo oltre 40 anni di sviluppo, tale coltivazione è cresciuta fino a diventare un’industria portante nella regione.

Le statistiche mostrano che lo scorso anno Jiuquan ha inviato sei treni merci internazionali attraverso il trasporto intermodale ferrovia-mare, movimentando oltre 100 container di prodotti locali caratteristici. Il volume totale delle spedizioni ha superato le 2.000 tonnellate, per un valore di 30 milioni di dollari USA. I prodotti sono stati esportati in più di 10 Paesi e regioni, tra cui Paesi Bassi, Italia e Uzbekistan.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).