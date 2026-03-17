Cina: esperto italiano, Codice ambientale promuove l’apprendimento reciproco e il consenso globale

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Il Codice ecologico e ambientale della Cina potrebbe aprire nuove opportunità di dialogo internazionale e apprendimento reciproco, ha affermato un esperto italiano di politiche ambientali.

“Il nuovo codice dovrebbe essere inteso come l’inizio di un approccio più ambizioso e sistemico alle questioni ambientali”, ha dichiarato in un’intervista scritta a Xinhua Daniele Brombal, ricercatore di discipline umanistiche ambientali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Brombal ha affermato che la Cina, l’Europa e organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite mantengono da tempo scambi fruttuosi in materia di strumenti normativi e politici. In questo contesto, il Codice ecologico e ambientale della Cina offre nuove opportunità di dialogo e apprendimento reciproco all’interno della comunità internazionale.

“In questo senso, il codice presenta certamente del potenziale”, ha dichiarato Brombal. “In tempi di instabilità geopolitica e di violente guerre, dovremmo cogliere ogni opportunità per rinnovare e sostenere questo impegno a livello globale”.

Brombal ha osservato che la Cina lavora da tempo all’istituzionalizzazione della governance ambientale. I Paesi di tutto il mondo si trovano spesso ad affrontare sfide simili in quest’ambito, richiedendo un bilanciamento tra interessi economici, necessità sociali e obiettivi ambientali, ha aggiunto il professore.

“Si tratta di un passo significativo verso la sistematizzazione dell’ampio insieme di leggi e regolamenti ambientali emanati in Cina negli ultimi decenni”, ha affermato.

Brombal ha inoltre sottolineato che una delle caratteristiche più rilevanti del codice è il suo potenziale di affrontare in modo più integrato e sistemico la “triplice crisi” dell’inquinamento ambientale, del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità.

“Queste questioni sono strettamente intrecciate, e l’elaborazione di un codice giuridico completo può rappresentare un passo avanti significativo in questo senso”, ha dichiarato Brombal.

(ITALPRESS)