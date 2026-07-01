Cina: esperto agricolo dedica oltre sei decenni allo sviluppo delle campagne (1)

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Zhao Yafu (a sinistra) e il suo assistente controllano la crescita del riso nella cittadina di Tianwang, città di Zhenjiang, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 12 giugno 2026.

Mentre molte persone di ottant’anni si accontentano di godersi la pensione, Zhao Yafu, esperto agricolo del posto oggi 85enne, trascorre ancora gran parte del suo tempo lavorando nei campi. Dopo essersi laureato nel 1961, Zhao ha intrapreso una carriera nel settore agricolo che è durata tutta la vita. Nel corso degli anni ha lavorato a lungo nelle aree rurali, fornendo consulenza tecnica e aiutando gli agricoltori ad aumentare i propri redditi. È andato in pensione nel 2001, ma invece di lasciare la campagna si è offerto volontario per lavorare a Daizhuang, un villaggio relativamente remoto di Zhenjiang. All’epoca, il reddito annuo pro capite del villaggio era inferiore a 3.000 yuan (circa 441,7 dollari). Zhao li ha aiutati a sviluppare un approccio più sostenibile all’agricoltura, integrando la produzione di riso e frutta con l’allevamento di bestiame e pollame. Il sistema agricolo integrato ha gradualmente trasformato il villaggio. Negli ultimi due decenni, le risaie locali sono state coltivate senza pesticidi né fertilizzanti chimici. Il villaggio è gradualmente diventato un habitat rigoglioso per uccelli e altri animali selvatici. Con il miglioramento dell’ambiente locale, sono aumentati anche la qualità e il valore dei prodotti agricoli. Nel 2025, il reddito annuo pro capite a Daizhuang ha superato i 47.000 yuan (circa 6.919,8 dollari). Nel 2018, Zhao ha fondato uno studio, formando 1.200 professionisti rurali della scienza e della tecnologia. L’esperienza di successo del villaggio di Daizhuang è stata introdotta in altre aree rurali.

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