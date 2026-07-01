FIRENZE (ITALPRESS) – Firenze apre le porte al 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini. Oggi inizia l’evento che celebra i campioni capaci di distinguersi non solo per i risultati, ma anche per il rispetto, la correttezza e la lealtà. La tradizionale cena di gala a Piazzale Michelangelo inaugura due giorni dedicati ai valori dello sport, che si concluderanno domani con la cerimonia di premiazione al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Tra i vincitori dell’edizione 2026: Achille Polonara, simbolo di forza e resilienza della pallacanestro italiana, Antonella Palmisano, fra le interpreti più brillanti della marcia e Armand Duplantis, atleta capace di ridefinire i confini del salto con l’asta. I loro nomi brillano accanto a quelli di Bebe Vio e Chiara Mazzel, esempi di determinazione e inclusione nello sport paralimpico.

A ricevere il premio sul palco del Maggio Musicale Fiorentino saranno anche Daniele Garozzo, stella della scherma internazionale, Gregorio Paltrinieri, riferimento assoluto del nuoto mondiale, e Simone Anzani, icona della pallavolo. E ancora, al trio composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini, che hanno riportato dopo 20 anni l’oro olimpico in Italia nel pattinaggio su ghiaccio a squadre, risponderà per il giornalismo sportivo un maestro di telecronache come Fabio Caressa. Tra gli sport protagonisti uno spazio particolare sarà riservato al calcio, con Diego Milito, Emilio Butragueño e Gianfranco Zola, fenomeni del pallone che hanno fatto sognare i tifosi di tutta Europa.

Accanto a loro, la serata riunirà sotto i riflettori del Fair Play Menarini alcuni vincitori delle precedenti edizioni. Da Antonio Rossi a Giancarlo Antognoni, da Ian Thorpe a Sasha Vujacic passando per Giacomo Perini e Andrea Zorzi.

“Trent’anni fa nasceva un progetto che aveva l’ambizione di mettere al centro i valori dello sport. Oggi possiamo dire che quelle stesse idee sono più attuali che mai – dichiarano Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – In questi anni abbiamo incontrato straordinari campioni ma soprattutto persone eccezionali, che ci hanno dimostrato come il rispetto delle regole, degli avversari e di sé stessi rappresenti il più importante dei successi”.

Nella conduzione della serata Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano e Omar Schillaci saranno affiancati da Federico Buffa, per accompagnare il pubblico in un viaggio tra le grandi storie dello sport. La cerimonia di premiazione del Fair Play Menarini 2026 sarà trasmessa in diretta su Sky ai canali 501 e 257. Il 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini vede la partecipazione dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale in qualità di partner istituzionale, e di Sustenium, Frecciarossa, Adiacent ed Estra come partner dell’iniziativa.

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