PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa immagine, acquisita da schermo al Centro di controllo aerospaziale di Pechino il 16 marzo 2026, mostra gli astronauti del Shenzhou-21 mentre svolgono attività extraveicolari (EVA) all’esterno della stazione spaziale cinese in orbita. L’equipaggio del Shenzhou-21 a bordo della stazione ieri ha completato la seconda serie di EVA della missione, secondo la China Manned Space Agency (CMSA). Il trio di astronauti – Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang – ha lavorato per circa sette ore, completando i propri compiti alle 19:35 (ora di Pechino), assistito dal braccio robotico della stazione spaziale e da un team a Terra. L’equipaggio ha completato l’installazione di un dispositivo di protezione contro i detriti spaziali per la stazione, oltre ad altri compiti. Zhang Lu e Wu Fei, che hanno condotto le operazioni di passeggiata spaziale, sono rientrati in sicurezza nel modulo di laboratorio Wentian, come riferito dalla CMSA.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).