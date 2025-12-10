Cina: equipaggio Shenzhou-21 completa prima serie di attività extraveicolari (3)

ECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa immagine, catturata dal Centro di controllo aerospaziale di Pechino il 9 dicembre 2025, mostra gli astronauti del Shenzhou-21 Zhang Lu e Wu Fei (a destra) mentre svolgono attività extraveicolari all’esterno della stazione spaziale orbitante cinese. Secondo quanto riferito dalla China Manned Space Agency (CMSA), martedì l’equipaggio del Shenzhou-21 ha completato la prima serie di attività extraveicolari della missione. Il trio di astronauti – Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang – ha lavorato per circa otto ore e ha completato i propri incarichi alle 18:45 (ora di Pechino), con l’assistenza del braccio robotico della stazione spaziale e di un team dalla Terra. Ad oggi, Wu Fei è il più giovane astronauta cinese ad aver effettuato una missione extraveicolare.

– Foto Xinhua –

