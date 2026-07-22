Cina: entro 2030 flotta di autocarri pesanti a nuova energia supererà 1,6 mln

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La flotta cinese di autocarri pesanti a nuova energia dovrebbe superare 1,6 milioni di unità entro il 2030, ha dichiarato ieri un funzionario del settore dei trasporti.

Cai Tuanjie, funzionario del ministero dei Trasporti, ha affermato che le vendite di questi autocarri hanno raggiunto circa 140.000 unità nella prima metà del 2026, con un incremento del 78,6% su base annua.

Il funzionario ha attribuito questa “crescita esplosiva” a una combinazione tra incentivi politici e domanda di mercato, aggiungendo che il settore è ormai entrato in una fase di rapida crescita.

Per mantenere lo slancio, il governo introdurrà una serie di misure volte ad accelerarne l’adozione. Una priorità fondamentale sarà l’espansione delle infrastrutture di ricarica e sostituzione delle batterie. Le autorità prevedono di installare oltre 3.000 stazioni di ricarica e sostituzione delle batterie per gli autocarri pesanti elettrici lungo le principali rotte del trasporto merci, nelle grandi aree metropolitane e presso porti, miniere, fabbriche e parchi logistici.

Sarà inoltre rafforzato il sostegno finanziario. Quest’anno, 22 miliardi di yuan, pari a 3,24 miliardi di dollari, provenienti da titoli del Tesoro speciali a lunghissima scadenza sono stati destinati a sovvenzionare la rottamazione e la sostituzione dei vecchi veicoli commerciali, dando priorità alla loro sostituzione con autocarri pesanti a nuova energia.

Nei prossimi cinque anni, il ministero intensificherà gli sforzi per promuovere il passaggio a fonti energetiche a basse emissioni di carbonio nei trasporti, accelerare la trasformazione verde delle infrastrutture di trasporto e rafforzare il controllo dell’inquinamento, nell’ambito di una più ampia spinta verso la transizione verde e a basse emissioni di carbonio del settore, ha aggiunto Cai.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).