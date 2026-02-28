Cina: emissioni di CO2 per 10.000 yuan di PIL in calo del 5% nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le emissioni di anidride carbonica della Cina per 10.000 yuan (1.445 dollari USA) di PIL sono diminuite del 5% su base annua nel 2025, mentre il Paese ha compiuto notevoli progressi nel risparmio energetico e nella riduzione delle emissioni di carbonio, hanno mostrato sabato i dati ufficiali.

Il consumo energetico per 10.000 yuan di PIL, esclusa l’energia utilizzata come materia prima e il consumo di energia non fossile, è diminuito del 5,1% su base annua nel 2025, secondo il National Bureau of Statistics (NBS).

La produzione di elettricità da fonti di energia pulita come idroelettrico, nucleare, eolico e solare ha raggiunto quasi 4.250 miliardi di kilowattora, in aumento del 14,4% rispetto all’anno precedente.

La produzione di veicoli a nuova energia (NEV) ha totalizzato oltre 16,52 milioni di unità, segnando un aumento del 25,1% rispetto a un anno prima. Alla fine del 2025, il numero di NEV in circolazione aveva raggiunto 43,97 milioni, con un incremento di 12,57 milioni rispetto all’anno precedente.

