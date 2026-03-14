Cina: economia oceanica registra crescita costante nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 il prodotto lordo oceanico della Cina ha raggiunto quasi 11.020 miliardi di yuan (circa 1.600 miliardi di dollari USA), con un aumento del 5,5% su base annua, secondo i dati diffusi ieri dal ministero delle Risorse Naturali.

La cifra ha rappresentato il 7,9% del prodotto interno lordo del Paese, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto all’anno precedente, secondo i dati.

Le industrie marittime primarie, secondarie e terziarie hanno rappresentato rispettivamente il 4,5%, il 37,2% e il 58,3% del prodotto lordo oceanico in termini di valore aggiunto, secondo i dati.

L’economia oceanica cinese ha resistito alle pressioni e ha mantenuto uno sviluppo di alta qualità nel 2025, con una transizione più rapida verso qualità ed efficienza, una crescita guidata dall’innovazione, e uno sviluppo e una conservazione marittimi integrati, ha affermato Shen Jun, funzionario del ministero.

(ITALPRESS).