Cina e Stati Uniti avviano colloqui economici e commerciali a Parigi

PARIGI (FRANCIA) (XINHUA/ITALPRESS) – La delegazione cinese e quella statunitense si sono riunite domenica mattina per colloqui su questioni economiche e commerciali.

Sulla base degli importanti punti di intesa raggiunti dai capi di Stato dei due Paesi durante il loro incontro a Busan e in tutte le precedenti telefonate, le due parti terranno consultazioni sulle questioni economiche e commerciali di reciproco interesse, ha affermato venerdì in una dichiarazione un portavoce del ministero del Commercio cinese.

La delegazione cinese è guidata dal vicepremier He Lifeng, che è anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese.

(ITALPRESS).