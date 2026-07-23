Cina diventa importante partner commerciale per oltre 160 Paesi e regioni

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è ormai diventata uno dei principali partner commerciali per oltre 160 Paesi e regioni, con importazioni sempre più diversificate, ha dichiarato ieri un funzionario doganale.

Wang Jun, vice direttore dell’Amministrazione generale delle dogane, ha citato come esempio le importazioni di durian nel corso di una conferenza stampa, sottolineando che dal 2022 la Cina ha autorizzato le importazioni di questo frutto da cinque Paesi, tra cui Vietnam, Malesia e Laos. Nel 2025 le importazioni cinesi di durian hanno raggiunto 1,87 milioni di tonnellate, il doppio rispetto al 2022.

“Ora è possibile trovare durian ovunque nei negozi di frutta locali, con una scelta più ampia e prezzi migliori”, ha affermato Wang.

Durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), la Cina continuerà ad ampliare le importazioni per soddisfare la domanda diversificata dei consumatori, ha aggiunto.

Pur garantendo la sicurezza, le autorità doganali continueranno a migliorare le procedure di quarantena per i prodotti agroalimentari, diversificando le fonti di importazione, semplificando le procedure di sdoganamento e riducendo i costi logistici, ha dichiarato Wang.

Saranno inoltre adottate misure per migliorare costantemente l’esperienza di acquisto dei turisti in arrivo, anche attraverso un’ulteriore semplificazione dei servizi di rimborso fiscale alla partenza, ha affermato Wang.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)