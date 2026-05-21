PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il film cinese “Dear You”, che ha riscosso successo grazie al passaparola, ieri ha mantenuto il primo posto al box office giornaliero della Cina per l’undicesimo giorno consecutivo, con incassi complessivi superiori a 700 milioni di yuan, pari a circa 102 milioni di dollari USA.

Il film a basso budget, in dialetto Chaoshan, o teochew, diretto da Lan Hongchun e interpretato da attori esordienti, figura ora tra le cinque uscite di maggior incasso al box office cinese quest’anno, secondo le piattaforme di dati cinematografici Maoyan e Beacon.

Ha superato tutte le altre uscite delle vacanze per il primo maggio, tra cui il thriller poliziesco “Vanishing Point” e il capitolo della serie ambientato a Hong Kong “Cold War 1994”, i cui attuali incassi cumulativi al box office si attestano rispettivamente a 430 e 280 milioni di yuan.

Sia Maoyan sia Beacon prevedono ora che “Dear You” concluda la sua teatrale programmazione nelle sale con ricavi totali superiori a 1,6 miliardi di yuan, dopo aver rivisto più volte al rialzo le proprie stime dall’uscita del film, il 30 aprile.

Prodotto, secondo quanto riferito, con un budget di poco superiore a 10 milioni di yuan, il film si è imposto come una delle maggiori sorprese cinematografiche cinesi del 2026. Spettatori e critici lo hanno elogiato per la sua autenticità emotiva, la narrazione realistica e le interpretazioni convincenti degli attori esordienti.

La storia trae ispirazione dalla vicenda delle “qiaopi”, le lettere e le rimesse inviate a casa dalle prime generazioni di cinesi d’oltremare. Nel 2013 l’UNESCO ha inserito gli archivi delle “qiaopi” nel registro della Memoria del mondo.

Il film segue due donne le cui vite finiscono per intrecciarsi silenziosamente attraverso 18 anni di corrispondenza e cura, dopo la morte del marito di una di loro mentre lavorava all’estero, esplorando temi come la solidarietà femminile, la responsabilità affettiva e il legame con la famiglia, la patria e le radici culturali.

Sulla piattaforma cinese di recensioni Douban, il dramma ha attualmente un punteggio di 9,1 su 10, che ne fa uno dei film cinesi con la valutazione più alta degli ultimi anni e una delle uscite nazionali meglio recensite dell’ultimo decennio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).