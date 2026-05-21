Palestina, l’Italia vota a favore delle risoluzioni OMS sulle condizioni sanitarie nei Territori occupati

ROMA (ITALPRESS) – Nelle giornate di ieri e oggi, l’Italia ha votato a favore della risoluzione “Condizioni sanitarie nel territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme Est” e della decisione “Condizioni sanitarie nel territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme Est e nel Golan siriano occupato”, adottate a Ginevra nel quadro della 79ma Assemblea Mondiale della Sanità.

I due testi affrontano la grave situazione sanitaria nei Territori palestinesi e chiedono all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di proseguire il proprio sostegno al sistema sanitario palestinese, e fanno appello a Israele affinché protegga il personale medico, consenta le operazioni umanitarie e non ostacoli l’ingresso dei materiali sanitari necessari alla popolazione civile. Il voto favorevole dell’Italia si pone in continuità con la posizione assunta nel 2024 e nel 2025 e conferma l’impegno italiano a sostegno del rispetto del diritto internazionale umanitario e dell’accesso umanitario sicuro, rapido e senza ostacoli. In questo ambito si inserisce l’iniziativa voluta dal Ministro Antonio Tajani “Food for Gaza” che da marzo 2024 ha destinato alla Striscia di Gaza circa 2.400 tonnellate di aiuti alimentari, ma anche presidi sanitari e beni di prima necessità.

– foto IPA Agency –

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