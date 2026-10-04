HENGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – “Si dice che una donna tema di sposare l’uomo sbagliato, mentre un uomo teme di scegliere il mestiere sbagliato. Io ho sicuramente scelto il mestiere sbagliato”, ha detto ridendo Zhang Changxian, 59 anni.

Quando Zhang iniziò a sviluppare una mietitrice per la canna da zucchero nel 2008, si aspettava di incontrare delle difficoltà. Non si aspettava, però, che ci sarebbero voluti otto anni per portare la macchina sul mercato.

Per anni, l’ingegnere diventato imprenditore e il suo team hanno trascorso le stagioni del raccolto testando e riprogettando prototipi nei campi di canna da zucchero a Chongzuo, nella Regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. La città si trova a circa 1.600 km dalla sua fabbrica di Luoyang, nella provincia centrale cinese dell’Henan.

Durante un test sul campo, un tirante dello sterzo si spezzò in un tratto fangoso. In molti altri, la macchina ebbe difficoltà con la canna da zucchero appiattita dai tifoni.

Oggi, secondo l’azienda, le macchine prodotte dalla sua società, Luoyang Chenhan Agricultural Equipment Technology, rappresentano circa la metà del mercato cinese delle mietitrici per canna da zucchero in termini di volume. Stanno inoltre attirando acquirenti all’estero, dal Sud-est asiatico all’America Latina.

La crescita dell’azienda avviene mentre l’industria cinese dello zucchero cerca di ridurre i costi e migliorare la competitività attraverso la meccanizzazione.

La Cina fa da tempo affidamento sulle importazioni per colmare l’ampio divario tra la produzione interna di zucchero e la domanda. Nell’annata commerciale 2024/25, il Paese ha prodotto circa 11,2 milioni di tonnellate di zucchero e ne ha consumate circa 15,7 milioni, secondo il Chinese Agriculture Outlook Committee del ministero dell’Agricoltura e degli Affari rurali. Le importazioni hanno raggiunto circa 4,6 milioni di tonnellate.

Secondo Zhang, i principali Paesi esportatori di zucchero, come il Brasile, godono generalmente di costi di produzione più bassi, e l’agricoltura meccanizzata su larga scala è uno dei fattori chiave.

L’aumento del costo del lavoro ha accresciuto la pressione sull’industria cinese dello zucchero. Quando Zhang entrò nel settore nel 2008, un lavoratore poteva raccogliere circa una tonnellata di canna al giorno per 25-30 yuan (3,7-4,5 dollari). Oggi, ha spiegato, lo stesso lavoro può costare tra 180 e 250 yuan, mentre la canna raccolta viene venduta a circa 500 yuan a tonnellata.

Con l’aumento del costo del lavoro, è cresciuta la domanda di raccolta meccanizzata. Una mietitrice Chenhan, ha affermato Zhang, può ora tagliare più di 100 tonnellate di canna al giorno, l’equivalente all’incirca del lavoro di 100 operai.

Quando Zhang iniziò, quasi tutte le mietitrici presenti in Cina erano importate. Il suo team decise di sviluppare attrezzature adattate alle condizioni locali. Ma realizzare una mietitrice nazionale si rivelò molto più difficile di quanto molti si aspettassero.

A differenza di Brasile e Australia, dove la canna da zucchero viene spesso coltivata in grandi piantagioni, le principali regioni cinesi produttrici di canna da zucchero presentano generalmente terreni in pendenza, con appezzamenti più piccoli e frammentati.

Molti dei principali produttori di macchinari agricoli si concentravano sui mercati più grandi delle attrezzature per grano, mais e riso, mentre la raccolta della canna da zucchero costituiva un segmento di nicchia con notevoli difficoltà tecniche. Poiché all’epoca non esistevano catene di approvvigionamento consolidate né componenti nazionali maturi per le mietitrici di canna da zucchero, il team di Zhang dovette progettare e testare autonomamente molti sistemi fondamentali.

Ogni anno offriva soltanto una finestra limitata per i test, perché la canna da zucchero viene raccolta in una stagione specifica, quindi un difetto di progettazione individuato sul campo spesso significava dover attendere un altro anno per effettuare prove su larga scala.

Dopo quasi tre anni senza una svolta, Zhang sospese per un certo periodo il progetto. Alcuni esperti, compreso il suo ex mentore, gli consigliarono di abbandonare, ha ricordato l’uomo.

Una svolta arrivò nel 2011, quando il team riprese il lavoro e passò dal precedente approccio di raccolta della canna a stelo intero a un sistema a canna tagliata, più adatto alle condizioni dei campi cinesi.

“A volte siamo stati vicini a restare senza soldi”, ha detto Zhang. Per andare avanti, utilizzò il denaro messo da parte per l’istruzione della figlia e successivamente ipotecò una proprietà per finanziare lo sviluppo.

Chenhan completò la sua prima mietitrice nel 2015. La macchina entrò sul mercato un anno dopo e nel 2016 ne furono vendute più di 30 unità, salite a oltre 150 l’anno successivo.

L’espansione all’estero iniziò nel 2019. Da allora l’azienda ha esportato macchine in Paesi tra cui Vietnam, Thailandia, Indonesia, Costa Rica e Venezuela. Le esportazioni rappresentano circa un quinto dei ricavi e sono in costante crescita, ha affermato Zhang.

Molti acquirenti stranieri sono attratti dai prezzi più bassi e dalla disponibilità dell’azienda a personalizzare le attrezzature. I clienti del dipartimento francese d’oltremare della Riunione, per esempio, hanno richiesto mietitrici cingolate in grado di operare su terreni vulcanici. L’azienda ha sviluppato una macchina cingolata specializzata per ridurre la pressione sul terreno e ne ha ottimizzato i sistemi di raffreddamento per il clima tropicale dell’isola.

Guardando al futuro, Zhang ha affermato che l’azienda sta esplorando sistemi di controllo più intelligenti, sistemi di alimentazione ibridi e un minore consumo di carburante.

“Molte persone ci dicevano che le aziende cinesi non erano in grado di produrre una mietitrice per la canna da zucchero”, ha detto Zhang, ricordando i dubbi iniziali. “Noi ce l’abbiamo fatta, e ora la esportiamo”.

(ITALPRESS).