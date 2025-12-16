Cina: crescita a due cifre nel settore di consegne espresse nei primi 11 mesi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nei primi 11 mesi del 2025 il settore delle consegne espresse in Cina ha gestito 180,74 miliardi di pacchi, con un aumento del 14,9% su base annua, hanno mostrato martedì i dati ufficiali.
Il più ampio settore postale della Cina, che include i servizi di consegna espressa, ha gestito complessivamente 196,75 miliardi di pacchi nel periodo, con un aumento del 12,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, secondo l’Ufficio postale statale.
Da gennaio a novembre, il fatturato totale del settore postale ha superato i 1.630 miliardi di yuan (circa 230,87 miliardi di dollari), con un aumento del 6,7% anno su anno.
Nello specifico, il fatturato delle consegne espresse ha raggiunto quasi 1.360 miliardi di yuan, con un aumento del 7,1% rispetto all’anno precedente.
Le consegne espresse all’interno della stessa città hanno raggiunto 14,47 miliardi di pacchi, con un aumento annuo del 2,2% su base annua, mentre le consegne interregionali sono cresciute del 16,3%, fino a 162,44 miliardi di pacchi.
(ITALPRESS).