Cina: creatività e tecnologia per promuovere cultura a livello globale (2)

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 30 giugno 2026, mostra degli oggetti di scena presso la Guangzhou Ruifeng Culture Communication Co., Ltd. a Guangzhou, nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale.

Negli ultimi anni, la società ha partecipato attivamente alla progettazione creativa e alla realizzazione di numerosi eventi culturali e sportivi di alto livello, avvalendosi della tecnologia per offrire nuove opportunità alla diffusione della cultura cinese a livello globale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).