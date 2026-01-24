PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha istituito una rete completa di supporto per affrontare le crescenti sfide incontrate dalle imprese cinesi nell’espansione all’estero in materia di proprietà intellettuale, come emerso venerdì in una conferenza stampa.

Il sistema integra regolamenti, servizi di consulenza e informativi per assistere le aziende nella gestione delle controversie in materia di proprietà intellettuale (PI) sul mercato globale.

Una parte fondamentale di questi sforzi riguarda l’attuazione dei regolamenti del Consiglio di Stato sulla gestione delle controversie in materia di proprietà intellettuale con elementi esteri, entrati in vigore nel maggio 2025. Tali regolamenti forniscono una base giuridica per l’adozione di contromisure quando Paesi esteri utilizzano controversie di proprietà intellettuale per limitare o reprimere ingiustificatamente cittadini o organizzazioni cinesi.

“Questi regolamenti offrono alle imprese un chiaro percorso legale per difendere i propri diritti all’estero”, ha dichiarato Guo Wen, alto funzionario dell’Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA), nel corso della conferenza stampa.

La CNIPA, massima autorità del Paese per la regolamentazione della proprietà intellettuale, ha inoltre ampliato i propri canali di assistenza. A fine 2025 la CNIPA ha raggiunto quota 99 centri di orientamento sulla proprietà intellettuale istituiti in 30 suddivisioni a livello provinciale e sei piattaforme settoriali specifiche per industrie come l’automotive e l’energia solare. Per offrire un sostegno localizzato, l’amministrazione ha inoltre creato presidi all’estero in 11 Paesi.

In aggiunta, la CNIPA ha creato un bacino di talenti che conta quasi 2.000 esperti nel campo della risoluzione delle controversie sulla proprietà intellettuale all’estero a sostegno della rete, che, entro la fine dello scorso anno, aveva gestito oltre 4.800 consulenze.

Per colmare il divario informativo che interessa le imprese nazionali, la CNIPA ha rafforzato il sostegno informativo ottimizzando e aggiornando una piattaforma di servizi che integra 1.470 leggi e regolamenti di 189 Paesi e regioni, nonché trattati internazionali. È stata inoltre pubblicata una serie di guide sulla tutela dei diritti di PI specifiche per ogni Paese, che forniscono un accesso informativo “one-stop”, ha aggiunto Guo.

Altre iniziative riguardano la formazione. Sono in corso programmi di formazione specializzata per avvocati in collaborazione con le autorità giudiziarie, e sono stati avviati istituti internazionali congiunti sulla proprietà intellettuale che coinvolgono sia la Tsinghua University sia la Peking University, con l’obiettivo di formare un numero maggiore di esperti.

La Cina si è classificata al primo posto a livello globale per numero di domande internazionali di brevetto per sei anni consecutivi. Tuttavia, all’estero le controversie sulla proprietà intellettuale sono diventate una questione rilevante per le imprese nazionali che si espandono fuori dal Paese. La carenza di informazioni e la limitata capacità di risposta hanno sollevato diversi ostacoli, ha affermato Guo.

