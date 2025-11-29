Cina: costruite oltre 7.000 fabbriche smart

NANJING (CINA)(XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha costruito oltre 7.000 fabbriche smart avanzate ed è diventata la più grande base applicativa al mondo per la manifattura intelligente, ha annunciato giovedì il Ministero dell’Industria e dell’Informatizzazione (MIIT).

Xin Guobin, vice ministro dell’Industria e dell’Informatizzazione, ha rivelato i dati nel suo intervento alla Conferenza Mondiale sulla Manifattura Intelligente 2025, che si svolge da giovedì a sabato a Nanchino, capoluogo della provincia di Jiangsu, nella Cina orientale.

Secondo Xin, attraverso misure settoriali e un approccio di coltivazione graduale, la Cina ha inoltre istituito oltre 500 fabbriche intelligenti di livello di eccellenza – e 15 imprese sono state selezionate per l’elenco di coltivazione delle fabbriche intelligenti di livello pionieristico.

Xin ha affermato che la Cina ha sviluppato una capacità di approvvigionamento globale per soluzioni sistemiche. La dimensione industriale totale delle attrezzature per la manifattura intelligente della Cina, del software industriale e delle soluzioni sistemiche ha superato i 4,5 trilioni di yuan (circa 635,5 miliardi di dollari).

I fornitori di soluzioni sistemiche per la manifattura intelligente nei settori dei veicoli completi, delle batterie per l’energia e della petrolchimica stanno accelerando l’espansione globale – con reti di servizi che coprono le principali regioni manifatturiere mondiali.

Nel 2024, la Cina ha condotto una campagna di coltivazione progressiva per le fabbriche intelligenti del Paese, a seguito di una circolare congiuntamente emessa dal MIIT e da altre cinque autorità governative. Il governo ha classificato le fabbriche intelligenti in quattro livelli in base alla maturità tecnologica e alla profondità dell’integrazione: livello base, livello avanzato, livello di eccellenza e livello pionieristico.

(ITALPRESS).