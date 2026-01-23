Cina continentale: 2,29 mln brevetti d’invenzione ad alto valore in ricerca qualità di proprietà intellettuale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A fine 2025, il numero di brevetti d’invenzione ad alto valore detenuti nella Cina continentale ha raggiunto i 2,29 milioni, crescendo più rapidamente rispetto al numero di brevetti complessivi, come dichiarato venerdì dalla massima autorità cinese per la regolamentazione della proprietà intellettuale.

Secondo l’Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA), il numero di brevetti validi detenuti nella Cina continentale ha raggiunto i 5,32 milioni alla fine del 2025. Il tasso di crescita su base annua dei brevetti d’invenzione ad alto valore è stato superiore del 2,2% rispetto a quello del totale dei brevetti d’invenzione del Paese lo scorso anno.

La CNIPA ha inoltre affermato che la quota di brevetti ad alto valore, rispetto al numero totale di brevetti validi in Cina, si è attestata al 43,1% nel 2025, con un aumento del 2,9% rispetto al 2020.

“Ciò riflette un continuo aumento della quota di brevetti d’invenzione che possiedono una maggiore sofisticazione tecnologica, un valore di mercato più elevato e una protezione dei diritti di proprietà intellettuale più stabile”, ha dichiarato Liang Xinxin, alto funzionario della CNIPA, nel corso di una conferenza stampa.

Circa il 70% di questi brevetti d’invenzione ad alto valore è concentrato nelle industrie strategiche emergenti. La crescita più rapida è stata registrata in settori come la gestione delle tecnologie dell’informazione, la tecnologia informatica e quella medica, con i brevetti legati all’AI che figurano tra i primi a livello globale.

La CNIPA ha inoltre evidenziato che il possesso medio di brevetti ad alto valore è salito a 16 ogni 10.000 persone, superando l’obiettivo di 12 fissato per il periodo del 14esimo Piano quinquennale del Paese (2021-2025).

Osservando che questo dato rappresenta un indicatore importante per misurare la produzione innovativa, Liang ha affermato che l’indicatore del “possesso medio” è concepito per orientare gli sforzi di innovazione dal perseguimento della quantità a quello della qualità.

“Nei prossimi cinque anni guideremo gli enti dell’innovazione perché diano priorità alla qualità dei brevetti e coltivino un maggior numero di brevetti chiave ad alto valore, contribuendo allo sviluppo di nuove forze produttive di qualità”, ha spiegato Liang.

