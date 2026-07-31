Cina: contea di Raohe promuove settore delle api nere attirando imprese (3)

RAOHE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Yue Yun mostra alcune api nere in un allevamento di api mellifere situato in una riserva naturale nazionale nella contea di Raohe, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 29 luglio 2026.

Yue, abitante del villaggio di Shuangsheng a Raohe, si occupa dell’allevamento di api nere da 33 anni. Per ampliare il mercato del miele prodotto nella zona, negli ultimi anni la contea ha attirato imprese di spicco, che hanno istituito cooperative locali e offrono anche formazione tecnica agli apicoltori, al fine di garantire la qualità dei prodotti a base di miele. Finora, nella riserva naturale nazionale delle api nere del nord-est sono stati istituiti circa 431 allevamenti, che coinvolgono oltre 1.300 lavoratori del settore.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).