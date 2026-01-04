Cina: concluso a Changchun 24esimo Festival sciistico internazionale di Vasaloppet

CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Si è concluso a Changchun, capoluogo della provincia nordorientale cinese del Jilin, il 24esimo Festival sciistico internazionale di Vasaloppet di Changchun Jingyuetan in Cina.

Un totale di 2.227 atleti professionisti e appassionati di sci provenienti da 33 Paesi e regioni si sono riuniti al Jingyuetan National Forest Park per competere nella gara di sci di fondo.

L’italiano Mattia Armellini ha vinto la 50 km maschile in 2h8’22”, precedendo di appena mezzo secondo il due volte vincitore Fabian Stocek dalla Repubblica Ceca. Un altro sciatore italiano, Lorenzo Busin, ha conquistato il bronzo.

“Questa è la mia prima volta a Changchun. La sensazione è buona, la neve qui è un po’ più lenta rispetto a quella europea. La città è molto bella e mi piace molto l’ambiente naturale”, ha detto Armellini.

Le sciatrici cinesi Chen Lingshuang, Jin Ran e Li Lei hanno occupato tutti e tre i gradini del podio nella categoria femminile dei 50 km.

Nella 25 km maschile, l’italiano Tommaso Dellagiacoma ha conquistato la vittoria, mentre gli atleti di casa Liu Jingchao e Wang Yuhang hanno ottenuto rispettivamente l’argento e il bronzo.

La kazaka Anna Melnik ha trionfato nella gara femminile dei 25 km, davanti alle cinesi Wang Yu e Zhao Mengyang.

Il Festival sciistico internazionale di Vasaloppet, nato in Svezia, è uno dei più grandi eventi mondiali di sci di fondo. Nel 2003 il Vasaloppet China è stato introdotto a Changchun, diventando la quarta sede globale del festival dopo Svezia, Giappone e Stati Uniti.

Dal 2014, il Vasaloppet China è membro ufficiale di Worldloppet, la principale organizzazione mondiale di sci di fondo sulle lunghe distanze. Nell’ultimo decennio, Jingyuetan è diventata un polo per sciatori d’élite provenienti da tutto il mondo.

