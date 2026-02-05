Cina: con il “Lichun” iniziano i lavori agricoli del nuovo anno (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una floricoltrice lavora in una base di coltivazione di fiori nella contea di Guangshan, città di Xinyang, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 4 febbraio 2026. Mercoledì si è celebrato il “Lichun”, ovvero l’inizio della primavera, il primo dei 24 termini solari del calendario lunare cinese. Tradizionalmente, rappresenta anche l’avvio simbolico dei lavori agricoli per il nuovo anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
