Cina: con il “Lichun” iniziano i lavori agricoli del nuovo anno (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 4 febbraio 2026, mostra un contadino che utilizza macchinari agricoli in un campo nel villaggio di Nanli, città di Qinyang, nella provincia centrale cinese dello Henan. Mercoledì si è celebrato il “Lichun”, ovvero l’inizio della primavera, il primo dei 24 termini solari del calendario lunare cinese. Tradizionalmente, rappresenta anche l’avvio simbolico dei lavori agricoli per il nuovo anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
